Sendt ut gult og oransje varsel

Nyhende

Frå tysdag ettermiddag til torsdag er det venta 30 til 50 cm snø på 24 timar over 300 meter over havet. Det er difor sendt ut gult varsel, ifølgje varsom.no. Varselet gjeld for Vestland fylke.

Ifølgje varsom.no kan sårbar infrastruktur bli ramma som følgje av snøtyngda. Nokre reiser vil kunne få lenge reisetid. Det kan vere lokalt vanskelege køyreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og moglegheit for kolonnekøyring og/eller stengde vegar.

Varsom.no oppmodar om å beskytte sårbare installasjonar og gjenstandar som ikkje toler den venta snømengda. Rekn noko ekstra tid til transport og køyring. Bruk riktige dekk og køyr etter forholda. Behov for beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar.

Oransje varsel

Det er også for tida betydeleg snøskredfare i Indre Fjordane og sidan 4. februar har det vore sendt ut oransje varsel for snøskredfare. Det er det også tysdag ettersom det er meldt store mengder nedbør.

Varsom.no melder at det er lett å løyse ut skred medan vêret står på, og i fjellet kan skred losne av seg sjølv. Unngå difor leområde der det samlar seg fersk fokksnø.