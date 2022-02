Kva no, Vestland?

Nyhende

I valkampen var det fleire som påstod at det ikkje er mogleg å gjenopprette Sogn og Fjordane fylke. Dei tok feil.

Vi har fått ei SP-AP-regjering som viser at det er mogleg å gjenopprette dei fylka som Høgre, Frp, Venstre og Krf pressa saman til større regionar. Alle som bur i Troms, Finnmark, Telemark, Vestfold, Akershus, Buskerud eller Østfold er på god veg til å få tilbake fylka dei høyrer heime i. Staten tek rekninga for oppløysingane.

Hurdalsplattforma seier at Regjeringa vil “Oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget”. Senterpartiet tek seg tid til det Høgre, Frp, Venstre og Krf ikkje var interesserte då dei vedtok tvangssamanslåingane - nemleg å spele ballen over til fylka sjølve.

Det var stortingsfleirtalet som pressa fram samanslåingar av fylker og kommunar. At initiativet til oppløysing likevel skal kome lokalt syner at vi har fått ei ny regjering, som tek lokaldemokratiet på alvor. No er det opp til våre folkevalde på fylkestinget å avgjere om vi skal halde fram som Vestland fylke, eller gjenopprette Sogn og Fjordane og Hordaland. Den avgjersla bør dei be innbyggarane om råd til gjennom ei folkerøysting.

Det vil vere urovekkande om det ikkje er fleirtal på fylkestinget i Vestland er for å gjennomføre og respektere ei folkerøysting om kva fylke vi skal bu i. Folkevalde skal representere folket. Dersom folkevalde ikkje ynskjer å lytte til folka dei representera i store og viktige spørsmål, har vi eit demokratisk problem.

Ei folkerøysting kan vere Vestland fylke si moglegheit til å få legitimitet. Likevel verkar det som at alle som er overtydd om at Vestland er den beste løysinga for framtida, ikkje er trygge nok på sine eigne argument til at dei torer å finne ut om folket er samde med dei. Det er ikkje særleg tillitsvekkande.

Regjeringa har lagt til rette for at framtidas kommunestruktur kan avgjerast lokalt. Vestland fylkesting bør følgje opp med ei folkerøysting i Sogn og Fjordane og Hordaland.