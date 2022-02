Vurderer bubilar langs elva

Nyhende

‒ Vi eig heile slakteritomta. No når Felleskjøpet har fått seg nye lokale, er parkeringsplassen langs elva ledig. Her er kort veg til parken og triveleg gangsti, påpeikar Lefdal. Han tek til orde for at det også bør skeinast opp rundt taxisentralen. Der er også ei bot med gras ved elva som ingen steller, som dei no vil sjekke ut om dei kan få lage til med plen og benkar.