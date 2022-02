Tilrår sal av Skrivarlada

Nyhende

Antikvarisk Eiendom Eid AS eig frå før av Skrivargarden Leikvin på Løkja. Som grunnlag for prissetting er det innhenta takstar for både Skrivarlada og del av friområde på Skrivarhaugen. Salssum for skrivarlada er lik oppgjeven marknadsverdi frå takst, 100.000 kroner. Formannskapet har tidlegare gjort vedtak om at overdraging skal skje til «symbolsk sum». Med i skrivarlada følger også inventar som er innsamla til gardsmuseet. Dette er utstyr som bygda har donert og eig, noko som kjøpar har blitt gjort merksam på og er tatt inn i kjøpsavtalen.