Nyhende

Det har vore mykje folk på utestadane i helga, og innsatsleiar for Politiet i Nordfjord, Morten Hagen, fortel at det har vore nokre situasjonar som dei har måtta rydde opp i. I Måløy vart to personar bortvist frå sentrum i løpet av kvelden/natta.

Også i Stryn har det vore mykje folk ute, men der har ikkje politiet fått melding om hendingar der det er trong for hjelp frå politiet.