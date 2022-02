Nyhende

I går midt på dagen fekk politiet melding om ein bil som hadde hamna i grøfta på Stadlandet. Det var ingen som hadde kome til skade og politiet var ikkje på staden.

Innsatsleiar for politiet i Nordfjord, Morten Hagen, konstaterer at det er glatte vegar med vekslande føre, noko som krev at ein tek omsyn til dette.