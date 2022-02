Kampen for Sogn og Fjordane som eige fylke synast for tida både tilfeldig, slapp og dvask

Endeleg vedtak får ein på fylkestinget 23. og 24. februar, men det synest alt no klart at dei fem partia AP, SP, Raudt, FrP og SV, som har eit klart fleirtal i fylkestinget, vil vedta å sende søknad til regjeringa om oppløysing før fristen 1. mars. Så vil andre tvangssamslegne fylke følgje etter. Det ligg ein god del ironi i Vikens vedtekne visjon «Viken viser vei».

Hestehandel gav makkverk

Hestehandel er noko som ligg i politikkens vesen både her til lands og i utlandet. Danskane kallar det kohandel. Men det vert svært tvilsamt når store saker vert avgjorde på denne måten, slik som i stortingsbehandlinga av regionsreforma. I utgangspunktet var det stort sprik mellom regjeringspartia: Høgre ville helst avskaffe fylkeskommunen og etablere eit to-nivåsystem etter modell av Oslo. FrP ville behalde fylkeskommunen, medan V og Kr0F ville ha større regionar og overføring av fleire oppgåver frå staten til fylka. Med dette utgangspunktet er det ikkje rart at resultatet blei som det blei med stor misnøye med tvangssamanslutningane. Eit skikkeleg makkverk er reforma blitt kalla av mange.

Venstre fekk viljen sin

Kva som heilt nøyaktig gjekk føre seg i forhandlingane mellom regjeringspartia før stortingsvedtaket om regionsreforma, har ein litt etter litt fått eit bra bilete av. Venstre har fått æra eller skulda for å tvinge gjennom ei reform som mangla både politisk og folkeleg brei støtte. Høgre og FrP blei med på ferda viss Venstre og KrF blei med på tvang i kommunereforma. Eit godt døme på ein svært så uheldig hestehandel, som eigentleg blei trumfa igjennom av to småparti med berre 8,6 % av stemmene og 16 av 165 representantar på Stortinget. Gigantfylket Viken med vel 1,2 millionar innbyggarar var ein del av denne hestehandelen der Østfold, Akershus og Buskerud blei eitt fylke. Noko konsekvensutgreiing av kva resultatet av samanslåingane ville bli, var aldri på tale.

Slik fekk vi ein toppstyrt prosess utan krav nedanfrå om verken Viken, Innlandet eller for den saks skuld Vestlandet. Det måtte gå gale.

Tre fylke fekk bestå etter vedtak i Stortinget. Det var Rogaland, Nordland og Møre og Romsdal. Eit fylke som sidan faktisk har blitt mindre etter at kommunane Halsa og Rindal blei ein del av Trøndelag fylke. FrParen frå Møre og Romsdal, Harald T. Nesvik var truleg den som berga eige fylke frå tvangssamanslutning.

Reforma som bomma

Ordet reform tyder forandring til det betre, slik sett er det misvisande å kalle tvangssamanslutningane ei reform i det heile. Når det gjeld framtida til gaukungen i det norske fylkessystemet, Viken, skjedde det merkelege ting då eit sentralt miljø i Akerhus arbeidarparti med topposisjonar i Viken både politisk og administrativt, over tid har ønska å behalde storfylket. Ekstra pikant var det at to av AP-statsrådane Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna faktisk gjekk mot si eiga regjering, som ønska oppløysing viss fylka ville det, og arbeidde for å behalde Viken.

Forsøket på omkamp førte som nemnt ikkje fram. Eit stort fleirtal i dei tre fylka var for oppløysing. Det same var fagrørsla. Slik kjem vedtaket i styret i Akershus Ap i eit lite flatterande lys. Vi såg eit klart døme igjen på at små, sentralt plasserte miljø arbeider for, og ofte får gjennomslag for ein politikk som overkøyrer ønska og interessene til folk flest.

Slutten for regionsreforma

I tillegg til Viken vil regionsreforma truleg ende med at tre andre tvangssamanslegne fylke søkjer om oppløysing. Når det gjeld Troms og Finnmark vil eit vedtak om oppløysing skje i fylkestinget i slutten av februar. I den største byen i Finnmark, Alta, er meiningane delte om oppløysinga. Kommunestyret har vedtatt å halde ei folkeavrøysting om kva fylke dei skal høyre til, Troms eller Finnmark, til våren.

Når det gjeld deling av fylket Vestfold og Telemark skal saka opp i fylkestinget i midten av februar. Ap har ikkje endeleg bestemt seg, men både FrP, Sv, Raudt og halve Høgre går inn for oppsplitting.

I Innlandet skal folket seie si meining i ei digital folkerøysting 10.-17. februar. Ei veke seinare skal fylkestinget ta endeleg avgjerd i spørsmålet om deling. Ap, Høgre, KrF og Venstre er mot deling, men her vil folkeavrøystinga i praksis bli avgjerande. Den blei vedtatt gjennomført då ein utbrytar frå Ap sikra ei fleirtal for det i fylkestinget.

Kva med Sogn og Fjordane?

Vestland, Agder og Trøndelag er ikkje tvangssamanslegne, og ei mogleg oppløysinga av Vestland er såleis ikkje aktuelt i denne omgangen. Men også i Vestland er det aukande motstand mot samanslåinga. Debatten om oppsplitting har livna til at no når det går mot oppsplitting av tre fylke. Senterpartiet stemde for det nye fylket som blei Vestland i fylkestinget i Sogn og Fjordane, men det var slett ikkje semje i partiet. Pådrivarar var fylkesordførar Jenny Følling og krinsen rundt henne, medan mellom andre fylkesleiaren i Sp, Sigurd Reksnes var imot.

Krefter i Sp har etter samanslutninga til Vestland murra mot storfylket, men glefsing har det blitt lite av. Kampen for Sogn og Fjordane som eige fylke synast for tida både tilfeldig, slapp og dvask. Partiet har elles ikkje hatt ei heilt heldig hand med etableringa av Vestland. Sjølv om mange var i mot i partiet stemde dei likevel «subsidiært» for samanslåing, noko som uroa mange. Sp gjekk heller ikkje inn for å forankre regionsreforma i folkeviljen, då dei ikkje ville ha folkeavrøysting om saka.

Sogn og Fjordane består likevel som eigen valkrins ved stortingsval, noko som gjer at folket i Sogn og Fjordane har stor innverknad på rikspolitikken gjennom stortingsrepresentantane sine.