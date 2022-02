Ønskjer fleire fartsdemparar i Melvegen

Nyhende

Ei rekkje bebuarar i øvre del av Melvegen på Nordfjordeid sende i mai i fjor inn ønskje til Stad kommune om ny fartshumpar, med bakgrunn i at bilar køyrer med høg fart opp og ned vegen, og dei er bekymra for at det skal skje ei ulukke som følgje av dette. Det er mange barn i gata, og fleire hus er under bygging, så trykket er venta å bli endå større i framtida.