Industriområde på Moldestad

Nyhende

Eg har registrert at kommunen har Norplan på plass for å tegne inn et industriareal i sjø på vestsida av Pelagia i Moldefjorden.

Det forunderlege er at Pelagia har uttalt at dei ikkje har behov for dette arealet.

Dette skal vere til erstatning for Lestovika som kommunen i godt samarbeid med Norplan og grunneigar på Lestoneset, har gått i mot med forskjellig begrunnelse.

I KU for Lestovika er det produsert en del negative faktorer, eks. påstått ålegraseng som ikke finns,arealet som er beskrevet som kulturminne er arkeologisk utgjeven og frigitt av Bergen museum noken år tilbake i tid.

Det har også kommet fram at kommunen og Pelagia har tenkt seg ein felles bruk av utskipingskaia som Pelagia planleggar på austsida.

Kva slags felles bruk er det kommunen har tenkt seg her ?

Etter manges syn skal kommunen tilrettelegge næringsareal og « lokke til seg « folk med planer/ ideer som vil starte opp næringsvirksomhet eller som har startet opp og trenger areal.

Kaia som Pelagia planlegger på austsida blir liggende 200-300 meter fra det omtalte næringsarealet på vestsida. I forbindelse med dette arealet er det ikkje planlagt kai. Er det slik at kommunen planlegger eit industriområde for Selje uten kai ?

Økonomi er eit tungtvegande argument i prosjektet på Lestovika.

Det er ikkje lagt like stor vekt på økonomi på Moldestad.

Det manglar etter det eg veit, grunnboring, KU, tap av dyrkamark, tap av sjøbud og naustrettigheter og tap av livskvalitet for oppsittere som bor nært.

Det er nevnt spesielt tilgang på vatn på Moldestad som ein stor fordel.

Det synes spesielt da investering i vatn blir gjort til sjølkost. På Lestovika vil det i tillegg ha betydning for det planlagte byggefeltet på nordsida av Moldefjorden som også skal tilgang på vatn.

Tilrår å satse på Moldestad Administrasjonen i Stad kommune tilrår at det blir starta opp eit forprosjekt på Moldestad der detaljane for nytt kommunalt næringsområde vert klarlagde. Som ein del av dette oppdraget må arbeidet med detaljreguleringsplan og prosjektering inngå.

Klar tilråding om å skrote Lesto Administrasjonen tilrår at Stad kommune arbeider vidare med nye næringsområde på Moldestad og ved tunnelportalane i Moldefjorden. Arbeidet med nytt næringsområde i Lesto blir tilrådd avslutta, men likevel slik at ein arbeider vidare med kjøp og utvikling av kaiområdet i Lestovika.