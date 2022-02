Utset Dragseidspelet eitt år

Nyhende

- Vi har i lengre tid jobba ut ifrå ein plan om framføring av Dragseidspelet i pinsa i år. For å gjennomføre dette, var det ønskeleg at storparten av aktørane sa ja til å vere med. Dei fleste talerollene var raskt på plass, der også nye hovudroller var i boks. Ei rundspørjing til aktørar på ulike roller og gjeremål, syner dessverre at mange av desse seier nei til å vere med i 2022. Vi vel å tru at pandemien vi enno står i, er mykje skuld i desse tilbakemeldingane. Vi kjenner alle på usikkerheit omkring den framleis uavklara smittesituasjonen framover, og mange er slitne og avmektige, fortel Margit Fløde, leiar i Stadlandet Ungdomslag.