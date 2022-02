Omstridd utnemning av sentralbanksjef

Nyhende

Ingen vart eigentleg overraska då utnemninga blei kjend. Etter at Stoltenberg tidleg sa seg interessert i stillinga, og finansdepartementet til og med oppmoda han om å søke, var saka avgjort. Det som seinare har skjedd i tilsettingsprosessen har mest vore eit spel for galleriet.

Kvalifisert

Det er særleg i det politiske miljøet at kritikken har hagla. Det går ikkje på sjølve kvalifikasjonane, men på dei tette banda til toppsjiktet i AP gjennom fleire år. Mange meiner dessutan at dagens visesentralbanksjef, Ida Wolden Backe, ville vore ein betre kandidat, etter som ho har hatt fleire sentrale stillingar gjennom fleire år i sentralbanken.

Stoltenberg har rett nok ein sterk eksamen i samfunnsøkonomi frå 1987, men har i storparten av sitt vaksne liv vore politikar som stortingsrepresentant, statsråd og regjeringssjef. Dei siste åtte åra har han vore generalsekretær i NATO.

Eit fleirtal av partia på Stortinget har uttrykt skepsis til Jens Stoltenberg. Det går på at dei uformelle banda hans til toppane i Arbeidarpartiet. Noko som kan svekke tilliten til Norges Bank som uavhengig samfunnsinstitusjon. Det meiner både Frp, Høgre, Venstre, SV, MDG og Raudt. Samla utgjer desse partia eit klart fleirtal på Stortinget. Sterkast i kritikken er nestleiar i Raudt Marie Sneve Marthinussen.

‐ Uryddig prosess

Kritiske røyster har hevda at utlysinga av stillinga blei skreddarsydd for Jens Stoltenberg. Mellom anna kom den inn moment som ikkje har vore med i tidlegare utlysingar av stillinga, og som passa godt med hans kvalifikasjonar.

Han er nær ven og tidlegare sjef for statsminister Støre i hans åtte år i den raud-grøne regjeringa. Stoltenberg var og sjef for finansminister Vedum, som hadde det avgjerande orde ved tilsettinga av sin tidlegare sjef, då han var med i den same regjeringa. Hadia Tajik som var «settestatsråd» fordi Jonas Gahr Støre var ugild i tilsettingsprosessen, var tidlegare personleg rådgjevar for Stoltenberg. Det har dessutan vakt ein del oppsikt at Stoltenberg sitt kandidatur blei drøfta på diverse «herremiddagar» i krinsen rundt Stoltenberg.

Til Stortinget

No vil tilsettinga bli sak på Stortinget i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er ikkje kvalifikasjonane til Stoltenberg som vert kritisert, men bindingane til statsministeren, Arbeidarpartiet og regjeringa som ein meiner er problematiske og i tillegg sjølve tilsettingsprosesen.

Det er ikkje stort dei kan gjere med realitetane i saka. I alle høve er dette ei heller trasig sak for Stoltenberg som no skal ta til i eit av dei viktigaste embeta i landet. Han vil måtte starta i den nye jobben i motbakke, og vil kvar einaste dag bli vakta med argusauge av kritikarane, som vil stille spørsmål om han i si embetsgjerning er fult ut uavhengig av sitt partimedlemskap og vennskapet til statsministeren. Statsminister Jonas Gahr Støre har på si side sett seg nøydd til å be om ei ny habilitetsvurdering av forholdet sitt til den nye sentralbanksjefen.

Fleire uryddige tilsettingar

Det har vore kritikk og uro rundt fleire tilsettingar dei siste åra, og heller ikkje Solberg-regjeringa kan vise til ein god praksis. Eitt eller anna gjer at regjeringa i sine tilsettingar trør feil, og utløyser sterk kritikk. Dei ser heller ikkje ut til å kunne lære av sin uheldige praksis.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fekk lyst på stillinga som ny fiskeridirektør då stillinga blei ledig i 2020. Men i staden for å gå av som statsråd og søkje på vanleg måte, valde han å søkje etter at søknadsfristen var gått ut, og det i full hemmelegheit. Det blei peika på at det i over hundre år hadde vore kutyme at ein sitjande statsråd aldri søkte eit statsembete medan han/ho var i regjering.

Måten Bakke-Jensen og regjeringa gjekk fram på i denne saka vart sterkt kritisert for å vere uryddig, og at partiboka var avgjerande for å få jobben.

Det vart og reist sterk kritikk mot tilsettinga av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet same året, og det viste seg å bli ei lei sak for Norges bank, og frå fleire hald blei det kravd at regjeringa måtte gripe inn og omgjere tilsettinga. Problemet var at Tangen var milliardær med omfattande engasjement i dei store internasjonale finansmarknadene, noko som var uforeinleg med stillinga som oljefondsjef. Kritikken førte ikkje fram.

Eliten ordnar seg

Mange har elles stilt seg spørsmål om kor klokt det er at politikarar stadig vekk får seg toppstillingar i det statlege embetsverket. Ein praksis som alle parti har nytt godt av. Ferskast er Solberg-regjeringa si utnemninga av helseminister Bent Høie som statsforvaltar i Rogaland, og Knut Arild Hareide som sjøfartsdirektør i 2019. Han hadde yrkesbakgrunn i forlagsbransjen. Å bli statsforvaltar kan synast å vere ei løn for lang og tru teneste for politikarar. Dette er ein praksis som går lenger tilbake enn til Einar Gerhardsen si tid som statsminister. Eidaren Kolbjørn Varmann fekk seg til dømes retrettstilling som fylkesmann i Finnmark etter enda politisk karriere(1965).

Ein kan med god grunn stille seg spørsmålet kor klok denne praksisen er. Det er ikkje det same å vere politikar som embetsmann.