Kjære politikarar i Stad kommune

Nyhende

Vi innbyggjarar i Kjøde er sterkt uroa over planane Stad kommune har for deponi og ressursbank i bygda. Som dykk forhåpentlegvis er klar over blir nærmiljøet og heimplassen vår sterkt råka i mange år framover av bygginga av Stad skipstunnel. Prosjektleiaren seier sjølv at det vi trur vil bli mykje støy, støv og rystelsar, må gongast fleire gongar. I sine planar har kystverket måtte ta omsyn til nærmiljøet til innbyggjarar i Kjøde. Derfor har dei aldri hatt planar for massedeponi på land eller nær land i Kjøde. Konsekvensane for nærmiljøet ville bli for store til at planane hadde blitt godkjende. No opplever vi innbyggarar i Kjøde å bli overkøyrde, når Stad kommune i «siste omgang» kjem inn frå sidelinja med planar om massedeponi og ressursbank. Frå før ville halve bygda bli råka av bygginga av Stad skipstunnel. Med planane til kommunen vil heile bygda bli råka. Vi innbyggarar vil uansett kor vi går vere i eit massivt industriområdet med støy og støv. Totalbelastninga til oss i Kjøde vil bli uakseptabel stor og vi vil påstå det blir helsefarleg å bu i dette i ein lengre periode.

Vi opplever no mange planar som vil vere negative på nærmiljøet. Vi håpar kommunen framover også vil komme med planar som kan styrke nærmiljøet, skape bulyst og som gjer at vi kan sjå fram til den dagen støyen frå bygginga av skipstunnelen er ferdig.

Håpar dykk politikarar i Stad kommune legg vekk planane om massedeponi og ressursbank.

Med vennleg helsing

Folket i Kjøde