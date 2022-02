Vart oppmoda om 35, tilrår berre 25 nye flyktningar i år

Nyhende

Kvart år oppmodar Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) aktuelle kommunar om å busette eit bestemt tal flyktningar i påfølgande år, basert på nasjonale prognosar for behovet for busetting.

Kunnskapsdepartementet har fastsett eit sett med kriterium for oppmoding om busetjing i 2022. IMDi har, i samråd med KS, vurdert oppmodinga til kommunane ut i frå desse kriteria. På bakgrunn av dette ber IMDi om at Stad kommune buset 35 flyktningar i 2022.

Har kapasitet til 25

Fordeling av flyktningar til kommunane er vurdert ut ifrå gjevne kriterium som inkluderer innbyggartal, del innvandrar i befolkninga, sysselsettingsnivå, skuletilbod og resultat i introduksjonsprogrammet over tid. Administrasjonen vurderer det slik at organisasjonen og lokalsamfunna i Stad samla sett kan ha kapasitet til å ta i mot 25 flyktningar i 2025. Det er og dette talet som er lagt Inn I budsjettet for 2022.

Har strekt seg langt

Av saksutgreiinga går det fram at det dei siste åra har det vore ei endring I alder på flyktningane som har kome til Stad kommune. No er ofte barnefamiliar som kjem, og dette har ført til at barnehagane og skulane har strekt seg langt for å gje desse barna eit godt pedagogisk tilbod. Både barnehagane og grunnskulane melder at viss det kjem nye flyktningar som er ressurskrevjande, så må dei få ei auke I grunnbemanninga.

Noko usikkert tal

IMDi skriv i år i si oppmoding at prognosane for busetting i 2022 vil vere kring 5500 flyktningar. Talet er noko usikkert då pandemien enno ikkje er avslutta, og ein veit ikkje korleis den vil utvikle seg.

Innreisereglane har vore i stadig endring sidan mars 2020, og ein veit heller ikkje om det vil kome nye reglar som igjen vill kunne påverke innreise for overføringsflyktningar også i 2022. Det kan og kome nye kriser eller krigar som då truleg vil påverke tal nye flyktningar.