Svar om Okla-saker

Nyhende

Fjordabladet hadde to innlegg i avisa tysdag den 01.02-22. Eit leiarinnlegg og eit intervju. Og desse to var mest truleg for Falck, som ein opera i Arena di Verona, der teksten i innlegga var så dramatisk og vakker som berre ei teaterscene kan by på, og der hovudpersonen sto igjen åleine på scenekanten som den store helten han tykkjer han er. Til tross for den dramatiske liturgien er det fleire ting man kan reagere, til dels, sterkt på. Dei skal eg komme inn på etter kvart.

Men først vil eg ta eit oppgjer med media, det vere seg Fjordabladet, NRK, TV2 eller andre som dekkjer saker av denne karakter. Det har vore ein stigande tendens i lang tid at saker som omhandlar det «grøne skiftet» skal handsamast med tender kløkt, ja det ser nesten ut som at det er viktigare å halde seg på god fot med kapitalen framfor å lytte til allmennheita, eller som Statsminister Støre ville kalla det «vanlege folk». Til dette vil eg seie at media bør huske at det er «vanlege folk» som kjøper og les avisene dykkar. For bedrifter er media berre ein måte å fram sine meiningar på ein finast mogleg måte, nyvaska kan man kanskje seie.

Kvar einaste gong eit intervju eller sak vert laga, vert vi gjort merksame på at saka må balanserast, og difor må den andre parten alltid få moglegheit til å uttale seg. Det skjedde i alle fall ikkje med leiarartikkelen og intervjuet med Falck om at Okla var i drift etter planen.

Og, her, bommar redaktør og journalist grovt allereie i første linje. Det var nemleg i drift 9 år etter at konsesjon vart gitt, og det til og med, med eitt års utsetting. For SFE rauk tomme for pengar, og Falck rakk ikkje første fly frå Milano. Det er ei skam at forvaltninga ikkje greip inn og stogga heile prosjektet var det mange som sa. Men forvaltninga hadde aldri noko formeining om å gjere det. Dei ville vere best i klassen når det gjaldt fornybar energi, lite viste dei tydelegvis at vi var det allereie. Men, det er vel slik det skal vere når folk skal lurast trill rundt.

Steven King startar sitt intervju med følgande setning: «Alle må få høve til å uttrykkje det dei meiner om rett og gale. Også om vindkraft på land, men det er ikkje greitt å fare med usanningar.»

Kunne godt tenkt meg at han her fortalte i klartekst om kva han har sagt kva som var usant. For det vi har opplevd frå den sida gjennom heile byggperioda er mykje lurendreierier. Ikkje berre i frå Falck si side, dei har tross alt berre nytta seg av ei dårleg forvaltning. OED og NVE har gitt denne konsesjonen til tross for at stort sett alt fagmiljø i Norge advarte mot det. Den første konsekvensutgreiinga sa det til og med i klartekst. Dette området bør ikkje byggast ut. Når det først vart gjort, var det stort sett med hjelp av dispensasjonar gitt av stat og kommune. For Falck var ikkje klar og førebudd på kva som møtte dei.

Men, tilbake til det som står i avisa. Redaktør brukar ikkje mange linjer før neste store feil kjem for dagen, at Falck kan bygge dette for 100 mill kroner er i beste fall ønsketenking, du må nok multiplisere dette med både 3 og 4, kanskje meir. Men Falck kan ta det heilt med ro, det er det norske folk som på sikt skal betale gildet. Vidare står det at; som einaste avis fekk Fjordabladet ei omvising. Her kunne eg tenkt meg å fått vite kvifor det? Har Fjordenes Tidende eller andre vore for kritiske til utbygginga? Dette får vi vel aldri vite. Det står og at mange forventar at dette blir ein populær turveg. Då får vi håpe at det vert laga parkeringsplassar slik at vegbana ikkje vert sperra, for det er lite populært.

Men så kjem dei avsnitta eg reagerer sterkast på; «Ein opplevde også eit tilfelle der folk som jobba på anlegget vart utsett for direkte mobbing. Vi er samd med miljø- og sikkerheitsansvarleg for Falck når han uttrykker at direkte mobbing av folk som berre gjer jobben sin er slettes ikkje greitt»

Denne påstanda vert følgt opp i artikkelen om oppstarten til Falck; «Den jobben handlar også om å trygge tilsette i deira arbeidssituasjon. Det er kanskje ikkje til å unngå, men det er heilt uakseptabelt når folk som jobbar på anlegget vert utsette for direkte mobbing som fører til psykisk skade. Under utbygginga av Okla hadde vi eit tilfelle der vi måtte gripe inn og rydde opp. Direkte mobbing av folk som berre gjer jobben sin er slettast ikkje greitt.»

Dette kunne eg verkeleg tenkt meg vart presisert og forklart mykje betre, for her er det i alle fall ingen i den kretsen av folk eg bevegar meg som kjenner seg att. Det er heller tvert om. Dei som har stått på barrikadane har verkeleg fått kjent på sjela og kroppen kva det vil seie å stå på for ei sak dei brenn for. Vi har vore utskjelte, jaga, vorte frå stolne banner, fått punktert bilar, vorte nekta å stå der vi ville, og blitt truga med politi. Og utan unntak vorte neglisjerte av Politi, og forvaltning.

Alt dette må vel vere greitt, om enn på ein merkeleg måte. For kampen er kjempa og Okla tapte, naturen tapte og kapitalen vant. Men å bagatellisere det som skjedde, og skrive om historia og bagatellisere som om ingenting skjedde slik Steven King og Fjordabladet gjer her, det er på langt nær greitt. Eit døme på det er når King seier; «I løpet av nokre år vil det berre vere sjølv vegen vi ser. Området rundt vil vekse til og dei inngrep som er gjort vil meir eller mindre forsvinne. Det har også vore målet vårt». Her lurer eg på om det kanskje blir ein ørliten sjanse til å sjå dei 150 meter høge turbinane.

Det har vore ein durabeleg kamp om dette fjellpartiet og naturen på Stadlandet. Det veit eg betre enn nesten alle andre, for eg har vore med frå starten for 16 år sidan. Og det har vore mange motstandarar frå dag 1, og felles for alle er at dei er fødde og busette her på Stadlandet.

Rett nok har mange utanfrå støtta saka og vore her, og det har vi satt stor pris på. At Falck og King no påstår det ikkje har vore motstand er reint sprøyt. Til og med grunneigarane var sterkt i mot, heilt til Falck knebla dei med trugsmål om ekspropriasjon og søksmål om dei støtta motstanda etter at avtaler var signert. Og for at folk skulle tru at denne utbygginga var rett, så fekk utbyggar Politiet på si side. Og det er ikkje tvil om akkurat det. Og møtet som var nemnt i artikkelen var eitt lukka møte for grunneigarar, politikarar og media. Falck og Fjordabladet burde heller snakke om det første møtet i Grendahuset i 2006 og om motstanda forvatninga med NVE og OED i spissen møtte der, og kva dei gjorde fram til konsesjon vart gitt i 2013.

Men no er det gjort, og redaktør har rett i 1 ting. Bygda er forandra, og det trur eg den vil for alltid vere. For det NVE, OED, SFE og Falck styrte i stand her kan ikkje tilgjevast, eller gløymast. Og min lærdom i det heile må vere at eg trur eg har funnet ut korleis dei tenkjer, dei som styrar denne skuta.

«Det kan hende eg tek feil, men det betyr ikkje at du har rett».