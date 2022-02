Hos oss har det så langt vore flest kjæledyr som har vore utsette for vanstell eller vald

Nyhende

– Dyrepolitiet skal førebygge, avdekke og straffeforfølge kriminalitet mot dyr, typisk vald eller vanstell. For å lykkast best mogeleg med dette, har vi har eit tett og godt samarbeid med Mattilsynet.

– Satsing på dyrepolitiet skal bidra til betre etterforsking og auka oppklaringsprosent, slik at fleire dyrevelferdssaker fører til ein straffereaksjon.

– Dyrepolitiet dekker heile Vest politidistrikt, opplyser Steinevik.

– Kva type lovbrot dominerer – husdyr eller ville dyr? Kva er mest vanleg?

– Dette kan variere med tid og stad, men hos oss har det så langt vore flest kjæledyr som har vore utsette for vanstell eller vald. Dette kan sjåast i samanheng med at det i praksis er fritt fram å skaffe seg kjæledyr uavhengig av om ein er skikka til å ta seg av dyr. Ein betydeleg andel av dei mistenkte må dessutan underkastast ei psykiatrisk vurdering.

– Kor mange saker hadde de i 2021 – kor mange blei følgde opp?

– I 2021 vart 12 grove saker etterforska av dyrekrimeininga.

– Korleis tek ein kontakt med dyrepolitiet, og korleis er prosessen vidare?

– Ein politianmeldelse for brot på dyrevelferdslova hamner hos dyrekrimeininga, som då undersøker saka og set i verk etterforsking om det er rimeleg grunn til det. Dersom ein ønsker å kontakte dyrepolitiet elles, så kan ein sende ein e-post til politiet eller ringe politiets sentralbord.

– Det er viktig at politiet og/eller Mattilsynet vert varsla ved mistanke om dårleg dyrehald og andre alvorlege lovbrot, då dyra ikkje kan melde frå sjølve. – Dyr er fullt og helt prisgitt menneska som har ansvaret for dei, understrekar Steinevik.

– Kva for type sanksjonar har dyrepolitiet? Er reaksjonane strenge nok for brot på dyrevernlova?

– Dyrepolitiet har ikkje eigne sanksjonar, men vi kan foreslå overfor Statsadvokaten at det skal gjevast førelegg eller takast ut tiltale. Etter mi vurdering er det ein del som talar for strengare straffer.

– Korleis er kapasiteten på dyrepolitikontoret i høve til saksmengda?

– Dyrepolitiet har opplevd ei betydeleg nedskalering av resursar til etterforsking, slik at mange av sakene no framover vert tekne hand om av lokale etterforskarar. Grove mishandlingssaker kunne ikkje bli verande på vent av kapasitetsomsyn. Det er godt at dei lokale driftseiningane stiller opp.

– Har de inntrykk av at det er spesielle menneske som utøver vald mot dyr?

– Det kan vere alle slags personar, men i fleire av sakene våre er grov vald mot dyr utført av personar der rus eller psykiatri er involvert, eller begge deler. Vi ser også at personar som går inn og ut av psykose, enkelt kan skaffe seg dyr. Då går det fort gale.

– Korleis er kjønnsfordelinga blant lovbrytarane?

– Dei tre tiltalane vi har hatt som gjaldt grov vald mot dyr, gjaldt menn. Vi har også lagt bort tre grove valdssaker på tvil om tilreknelegheit, også her var det menn som hadde utøvd valden. Men no etterforskar vi ei valdssak der den sikta er ei dame. Når det gjeld sakene våre som handlar om vanstell, har det vore meir likt fordelt mellom kjønna, opplyser Inger Helene Steinevik.