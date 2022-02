Nyhende

Ulykka skjedde i 12-tida i dag, der semitraileren sperra heile vegvaba etter å ha hamna i grøfta.

Vegen er no stengd av for å få køyretøyet på vegen igjen. Omkøyring er skilta , der anbefalt omkøyring er via fylkesveg 618 eller fylkesveg 619.

Fjordabladet får opplyst at ein reknar med å få semitraileren på vegen igjen i ettermiddag.