Nyhende

Når det gjeld nytt reiselivs- og næringsområde ved tunnelopninga i Moldefjorden tilrår kommunedirektøren at Stad Eigedomsutvikling KF overtek saka med sikte på å få snarleg gjennomført ein forstudie i samarbeid med Kystverket, der utviklingspotensialet for området og rammene for detaljregulering og utbygging i regi av Kystverket vert avklart.