Feil og rett om koronareglar på treningssenter

Nyhende

Fjordabladet la i går ut ei NPK-sak om nye koronareglar for treningssentera, som dessverre inneheldt fleire feil.

Nyheitssjef i NTB Hege Tannæs-Fjeld opplyser til Fjordabladet om at den versjonen som dei først sende ut, inneheldt fleire feil, noko som skuldast at regjeringa si nettside ikkje var oppdatert på alle punkt då.

Dei oppdaterte saka i går kveld - på bokmål, men gløymde å oppdatere nynorskversjonen.

Her er dei riktige reglane.

Desse reglene gjeld no for treningssenter

Treningssenter må drivast smittevernfagleg forsvarleg for å kunne halde ope. Det inneber avstandskrav og rutinar for god hygiene og godt reinhald.

Treningssenter skal sørge for at det er mogleg å halde minst 1 meter avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære.

Ein må ha rutinar for god hygiene og godt reinhald, og passe på at rutinane blir følgde.

Desse krava gjeld også for symjehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghallar og liknande.