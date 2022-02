Ekstraordinær prisauke på kjøtt og egg

Nyhende

Det melder avisa Nationen og viser til at Nortura på styremøte tysdag kveld vedtok eit ekstraordinært løft i engrosprisane på fleire kjøttslag og egg. På gris og storfe er prisauken på to kroner per kilo, medan auken er på 1,50 kroner for lam og 1 krone per kilo for egg. Den ekstraordinære prisjusteringa svarar til 2,9 prosent på storfe, 2,1 prosent på lam, 4,7 prosent på egg og 5,5 prosent på gris. Det skjer etter at avtalepartane i jordbruksoppgjeret og så Omsetningsrådet gav grønt lys for ei ekstraordinær justering av såkalla planlagt gjennomsnittleg engrospris (PGE) tysdag.