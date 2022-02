Treng utviklingsareal

Nyhende

Det er oppmodinga frå Riksbygg AS v/Atle Riksfjord og Tormod Austring, Bergoen AS v/ Kristian Bergo og Bortne Maskin og Dekk ved Hallgeir Bortne. Dei har sendt støtteskriv til Stad kommune der dei argumenterer for utbygging av industriområde i Lestovika.