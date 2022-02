Har klaga på vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett

Advokat Asbjørn Løvik har på vegner av Sunnfjord Geo Center AS (SGC) klaga på Stad kommune sitt vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett. Han meiner at det er fleire feil ved vedtaket om fråtaking av ansvarsretten som medfører at vedtaket må opphevast.