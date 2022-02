«No skal du høyre»

Nyhende

Koronapandemien og alle restriksjonane har vore ei plage for dei aller fleste. Uteplassar har vore stengde, folk har vore på heimekontor, dei har ikkje kunne møtast som normalt og det har vore restriksjonar på kor mange som kan møtast i heimane. For oss har dette ført til at deltakarar på nærradioens bingo på onsdagar har gått rett til himmels. På plassar der vi leverte ut bingo blokker eit par gonger i månaden, må vi no levere ut blokker eit par gonger i veka, seier Roar Bakke, dagleg leiar, som håper at dei skal få lyttarar i endå fleire delar av kommunen.