Nyhende

Politioverbetjent Vidar Stavik forklarer at påkøyrselen på Nordfjordeid i dag skjedde då ein personbil var på veg ut frå parkeringsplassen ved Nordfjord psykiatrisenter og skulle svinge inn på Sjukehusvegen. Ei vaksen kvinne kom gåande nedover fortauet og var i ferd med krysse over der utkøyrsla er samstundes som bilen var på veg ut frå parkeringsplassen. Bilføraren prøvde å bremse, men det var veldig, veldig glatt, og vedkomande klarte ikkje å stoppe og bilen fortsette rett fram. Fronten av personbilen trefte fotgjengaren, som vart skubba framover og hamna delvis under bilen, men vart ikkje køyrt over.