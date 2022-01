Villaksen slit – trugsmåla må fjernast

Nyhende

I fjor hamn villaksen på Raudlista som «nær truga». Bakgrunnen er at det kjem stadig færre laks tilbake frå havet, trass i at ansvarleg lokal forvaltning som regulerer sportsfisket sørger for at elvene har nok gytefisk. Årets fangsttal frå SSB, bekreftar dette. Berr 78 296 laks blei fang, der 56 939 vart avliva.