Nyhende

Fylkesveg 5744 vert stengd no kl. 18:00 på grunn av fare for steinras. Vegen er berekna opna att i morgon, søndag 30. januar klokka 10.00. Fylkesveg 5829 til Otterdal i Volda kommune vert stengd klokka 20:00 i kveld laurdag 29. januar på grunn av uvær. . Statens vegvesen melder at det vil bli gjort eiu ny vurdering søndag 30. januar klokka 12:00.