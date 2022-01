Tidenes dårlegaste laksefiske i fjor

Nyhende

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøaure og sjørøye i elv. Den viser at vi ikkje har hatt mindre fangst i elv sidan 1956, og den gong blei det berre rapportert frå ein tredel av elvane som rapporterer i dag. I 2021 vart det fanga 289 tonn laks i elv, mot eit snitt på 427 tonn dei fem føregåande åra. Legger ein dette saman med tala for laksefiske i sjø, som i 2021 var 98 tonn med fastståande reiskap og 0,2 tonn med stang og handsnøre, er resultatet tidenes dårlegaste lakseår i Norge.