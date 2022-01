For få barn og unge med:

Må legge ned koret

Eid Barne- og Ungdomskor har i løpet av dei siste to åra gått frå over 60 til elleve medlemar. No må koret leggje ned. Ståle Sandal, leiar i Eid Barne- og Ungdomskor håpar derimot å kunne starte opp att når forholda ligg til rette for det.