Madrugada til Loen i mai

Madrugada sin gjenforeningsturné for tre år sidan vart ei triumfferd gjennom fjorten europeiske land. No skal dei norske rockelegendane på ny europaturné, og 21. mai står Loen for tur. - Loen Skylift fyller 5 år denne helga, og då er det ekstra kjekt å feire dette med eit av Norges største band.