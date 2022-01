Kommunane kan nå søke om ekstra midlar til tryggare skulevegar og nærmiljø

Nyhende

‒ Trygge skulevegar og nærmiljø er ein føresetnad for at barna skal kunne ferdast trygt i trafikken. Eg er glad for at vi no får på plass ei ordning som skal stimulere til nettopp dette. Det er eit mål for oss at fleire barn skal sykle eller gå til skule og fritidsaktivitetar, i staden for å bli køyrt med bil, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), i ei pressemelding.