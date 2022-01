Nyhende

Under ein kontroll på Kjøs kontrollplass onsdag føremiddag vart førar vart gebyrlagd med 4.000 kroner for to dekk som ikkje var i samsvar til krava til vinterdekk. Det vart i tillegg skrive ut mangellapp for skade på dekk og feil lysutrustning. Her vart føraren og gebyrlagd med 500 kroner for manglande vognkort på tilhengaren.