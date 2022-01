La dei siste vassdraga vere i fred

Nyhende

Høgre, Ap, Sp og Frp vil sleppe til gravemaskiner, betong og dynamitt for å bygge ut varig verna vassdrag i Noreg – og aller mest i Vestland. Her vil Høgre no gå på eit frontal-angrep på verna vassdragsnatur: Åtte varig verna vassdrag i Vestland vil Høgre sprenge i, grave i og byggje ut kraft i – berre som ein start. Det er kortsiktig, meiningslaus og farleg politikk. Venstre vil verne dei siste vassdraga våre. Vil vi ha meir natur, ikkje mindre.

Dei siste 100 åra har menneska i voldsomt tempo tatt i bruk heile jorda. Menneskeskapte ting, bygg og anlegg veg no meir enn av alle dyr og plantar på planeten vår til saman. Berre mengda av plast i verda, er det doble av den samla vekta av alle dyr på jorda. 70% av alle ville dyr i verda er borte. Samtidig er dei urørte naturområda blitt borte i voldsomt tempo – også her i Noreg. 90% av all urørt natur i Noreg er borte, og dei siste urørte områda minkar for kvart år.

Midt opp i desse voldsomme menneskeskapte endringane av naturen, er verneplanane for vassdrag ei sårt tiltrengt motvekt. Gjennom verneplanane har vi blinka ut dei få av alle våre mange vassdrag som skal få lov å vere urørte av kraftutbygging: Dei små, varige sigrane naturen skal få lov å vinne, i ei verd der menneska elles tar seg til rette kvar einaste dag.

Det er difor historielaust og trist når Høgre og Ap slenger seg med natur-verstingane Sp og Frp, og i klartekst seier at omgrepet «varig vern» aldri var alvorleg meint. Det var berre ein liten pustepause, før vi menneske også skulle gå laus på dei siste urørte delane av norsk vassdrags-natur. På toppen av alt er dette i følgje NVE rein symbolpolitikk utan reell innverknad på kraftbalanse eller straumprisar. Då er det heilt andre grep som gir mykje større effekt.

Venstre vil stå opp for dei verna vassdraga våre. Vi treng meir natur i Noreg, ikkje mindre. Nokre gongar skal naturen få lov å vinne – ikkje berre for eit lite øyeblikk, men for alltid. Vi skal løyse klimakrisa – men vi gjer det ikkje ved å rasere dei siste lommene av urørt natur, verken i Noreg eller i verda elles. At Sp og Frp alltid står klare til å gå laus på urørt natur, visste vi frå før. At Høgre og Ap no opnar for det same, er nytt. Venstre vil ta den kampen. Eit sterkt Venstre i sentrum av norsk politikk, er viktigare enn nokon gong både for klima og natur.