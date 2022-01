Varslarane får oppreising/erstatning

Nyhende

På oppdrag frå fylkesdirektøren har CMS Kluge Advokatfirma AS evaluert korleis varslingssaka ved Måløy vidaregåande skule, der rektor og ein avdelingsleiar vart skulda for kritikkverdige forhold, har vore handsama i fylkeskommunen. Kluge har gjennomført ein grundig gjennomgang av heile den konkrete varslingssaka og kom førre veke med ein evalueringsrapport der det mellom anna går fram at varsla frå hovudvarslar Håvar Fagerli og dei øvrige varsla vart uheldig handtert frå fylkeskommunen si side på fleire punkt. Mellom anna har prosessen teke for lang tid, varslarane har fått for lite informasjon om prosessen, og fylkeskommunen har ikkje i tilstrekkeleg grad ivaretatt varslarane og andre berørte tilsette ved Måløy vidaregåande skule under varslingsprosessen.