Prestemarka - ingen konkrete tiltak enno

Nyhende

Fjordabladet har tidlegare skrive om at Prestemarka i dag ikkje har eit overvassystem som er rusta for ei framtid med stadig større nedbørsmengder. Det har vore gjennomført diverse registreringar, og det har tidlegare vore sagt frå kommunen si side at ein ville vurdere å lage ein kanal på oppsida av Prestemarka, frå rasplogane og austover og på den måten leie overvatnet som kjem frå fjellsida direkte bort til Fargarelva. Dette for å vere føre var og få på plass ei tryggare løysing som krev mindre tilsyn og toler meir ekstremvêr.