100 millionar til å få ned straumrekningane i kommunale bustader

Nyhende

– Regjeringa er oppteken av korleis auka straumprisar særleg rammar husstandar med låge inntekter. Gjennom Enova set vi derfor no i verk ei ordning for energitiltak i kommunale bustader i år. Det vil på sikt gi mindre energiforbruk og lågare straumrekningar for bebuarane, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i ei pressemelding.