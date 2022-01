Har framleis sterk tilknyting til heimbygda

Rekrutterer gjerne frå Nordfjord

– Det er veldig kjekt og stort, ein fin hyllest og anerkjenning både for det ein står for og det som ein har gjort til no. Det går an å lukkast sjølv om ein kjem frå Stårheim, ler Frank Yri, som tykkjer det er stor stas å bli kåra til «Årets navn i sjømatnæringa».