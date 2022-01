Gjer me nok for at unge skal mestre livet?

Nyhende

Me treng ein politikk som bygger opp under trivsel og tilhøyrigheit, fordi det er grunnlaget for mestring og for å sikra ein god overgang til vaksenlivet.

Ein god skule, og oppvekstsvilkår, er avgjerande for at alle skal ha moglegheit til å utvikla seg og mestre livet. Difor er det bra at fleirtalet av norske elevar trivst i den norske skulen (88 pst.) men det er bekymringsfullt at mange elevar også seier at det er mykje skulestress. 6 av 10 jenter og 3 av 10 gutar at dei ofte blir stressa av skulearbeidet. Det er dokumentert samanheng mellom stress i skulen og psykiske helseplager, og Ungdata har registrert auke av sjølvrapporterte psykiske plager blant norske tenåringar kvart år sidan 2010. Det er faretegn blant våre unge som må møtast med ein breiare oppvekstpolitikk enn kun diskusjonar om fag, testar og karakterar.

Me veit at ungane møte kvarandre på skulen med ulik bagasje og ressursar fra heimebane. Skulen skal bidra til å gje dei alle best mogleg utgangspunkt for vaksenlivet. Sjølv om me kjenner utfordringane, er det ingen enkel jobb å nå målet om ein skule og eit lokalsamfunn som gjev alle like moglegheiter. For å komme der trengs politikk som utjevnar skildnadar. Det trengs politikk som prioriterar fellesskapsløysninger, fremfor privatisering og markedstenkning.

Etter nesten to år med korona-pandemien har ungdom tapt læring og sosiale møteplassar. Me veit føreløpig ikkje kor mykje, men me veit at det har påvirka unge sine liv. Fråfallet frå fritidsaktivitetar er og faretruande. Samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor blir viktig for å møte desse utfordringane, forebygga og motverke. Tilhøyrighet, utvikling og opplevelsar spelar i hop når samfunnet best skal rusta barn og unge for overgangen til vaksenlivet. Eit godt lokalsamfunn er avgjerande, og kvar enkelt av oss kan gjere ein skildnad.

Arbeiderpartiet sitt lokalpolitiske utvalg er starten på Ap sitt programarbeid. Me vil trekke opp hovedpilarar for Ap sin politikk, medan kommunane og fylke vil finne dei gode lokale grepa. Med utveksling av idear kan me lære mykje av kvarandre, både mellom kommunar og mellom stat og kommunar. Me utfordrar andre lokalpolitikarar til å gje sine innspel til korleis me bygger gode oppvekstmiljø i Vestland. Det er få oppgåver som er viktigare!