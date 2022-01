Nyhende

Dag Austring er djupt fortvila og forarga over at det ser ut til at Stad kommune ikkje vil satse på Lesto som framtidig industriområde og fiskerihamn med djupvasskai for Selje. Han meiner at kommunen sjølv bør gå i front for å etablere og ta i bruk eit dette området og samstundes syte for at ein har rikeleg med tilgjengeleg næringsareal som gjev framtidsmogelegheiter for ungdom i Selje som vil satse på etablering av småindustri i tiåra framover.