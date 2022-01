Nyhende

– Utfordringa i starten av pandemien var at ein del av dei store kundane våre vart svært hardt råka då styresmaktene stengde ned. Tenkjer då i første rekkje på flybransjen, som var og er ein stor kunde, og hotell- og restaurantbransjen. For Uniformpartner betydde nedstenginga at ordrar for rundt 20 millionar kroner vart sett på vent, seier Geir Årvik, dagleg leiar i Uniformpartner Selje, som legg til at ingen bransjar har vel merka smittevernrestriksjonar og nedstenging hardare enn dei nemnde bransjane.