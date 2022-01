‒ Prøver å få til fortetting av sentrum

Nyhende

Dette er ein prosess som pågår og som går sin gang. I første omgang er det arbeid med reguleringsplan. Det er fritt for dei som vil å kome med innspel. Vi har ein god dialog med kommunen og avventar korleis prosessen går. Det seier styreleiar i Osnestunet AS, Kjell Arvid Storeide til Fjordabladet. Han legg til at planforslaget som ligg føre er eit forsøk på å få til ei fortetting av sentrum, og at det er naturleg at det er ulike spørsmålsstillingar som må avklarast undervegs. Her er det både renovering og det å ta bruk gamle bygg i kombinasjon med nybygg vestover.