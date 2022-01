Opprettar interkommunalt råd for Nordfjord og Sunnfjord

Nyhende

Planen går ut på at det nye organet skal arbeide med saker av felles interesse for kommunane, fremje kommunane og regionen sine interesser overfor myndigheiter og andre premissleverandørar, avgi felles uttale i saker som er viktige for deltakarkommunane og regionen, og skape kreative arenaer der næringsliv, forsking og utdanningsmiljøa og offentlege myndigheiter kan samhandle.