Trym tok gull i NM

Nyhende

Denne helga har NM/NC i randonee gått av stabelen ved Vassfjellet skisenter i Trondheim. Det er Trondheim Randoneeklubb som har stått som arrangør. Blant deltakarane som har stått på startstreken er Trym Dalset Lødøen (Haugen IL). Laurdag var det klart for NM/NC vertikal, og for Trym stemte det godt denne dagen. Trym som er sisteårs-junior gjekk i mål på 18:13 og tok NM-gullet for junior. Erik Kårvatn (Trollheimen Fjellsportklubb) gjekk inn til sølv +0:40 sekund bak Trym. Kristofer Wik (Byaasen Skiklub) tok bronsen +1:58 minutt bak Trym.