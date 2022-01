Nyhende

– Skulen følgjer dei avgrensingane som er i trafikklysmodellen, slik som at dersom du er sjuk så skal du ikkje møte på skulen, og reglane for hand- og hostehygiene. Vi er veldig på at dei som har symptom blir sendt heim og testa. Er det nokon som testar positivt, testar vi berre dei aller næraste kontaktane og lærarar, seier Myrstad som legg til at det har vore lite smitte.