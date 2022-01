Nyhende

Vinden er utfordrande for dei lokale ferjesambandet.

Stårheim-Isane vart innstilt tidlegare i kveld. Ruta skal etter planen starte opp igjen no snart frå Isane-sida.

Vegtrafikksentralen vest melder at E39 Lote-Anda er inntilslt på gurnn av sterk vind.

Så meldte Fjord 1 at ferjesambandet Lote-Anda var innstilt., men at B-sambandet skulle vere gjenopptatt no. Men uvêret herjar framleis, og no er ferjesambandet igjen innstilt.