Opnar Bankkjellaren fredag kveld

Nyhende

Torsdag kom regjeringa med den meldinga mange i restaurantbransjen har venta på. Då opplyste helse- og omsorgsminister Kjerkol at ein, etter råd frå FHI og Helsedirektoratet, opna opp for servering av alkohol, men med skjenkestopp klokka 23.00. Vidare at servering av alkohol skulle skje ved borda, sidan det bidrog til mindre bevegelse blant gjestene og sikrare smittevernet.