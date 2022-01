Det dårlegaste året i Operahuset si historie

Nyhende

Året 2020 vart eit vanskeleg år for mange, inkludert Operahuset Nordfjord som ikkje sidan oppstarten i 2009 hadde kome ut med så låge inntekter. I 2020 viste billettinntekta for kulturarrangement 3.446.925 kroner, noko som var det dårlegaste året og vel 1,9 millionar under toppåret i 2018. Året 2021 har også vore eit krevjande år, med koronatiltak og restriksjonar.