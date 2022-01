Nyhende

Reiten var olje- og energiminister frå Senterpartiet frå 1989 til 1990. Seinare vart han direktør for Norsk Hydro. Mest kjent er han kanskje for å ha liberalisert energilova, som trådde i kraft i 1991 og opna for at straum kunne omsettast på marknaden til liks med andre varer.