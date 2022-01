Nyhende

Det er knytt stor interesse til den politiske handsaminga av Kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune. Rådgjevar for lokal samfunnsutvikling i Stad, Hanne Marie Utvær opplyser om at neste politiske handsaming er i utvalsmøta 8. februar, og at dei har mål om endeleg handsaming i kommunestyret veka etter.