Målingane er gjennomført i klasserom, rektorkontor og i kjellar Høgt radonnivå målt på Hjelle skule Langtidsmålingar av radonnivå ved Hjelle skule viser høge talverdiar. ‒ Som forventa, seier eigedomssjef i Stad kommune Tore Nyhammer-Taklo.

På Hjelle skule syner berre to av langtidsmålingane årsmiddelverdi under 100 Becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3). Dette gjeld rom nummer 5 der nivået for årsmiddelverdi er målt til 54 Bq/m3 og rom nummer 2 der årsmiddelverdi er målt til 75 Bq/m3.