Smitteutbrot ved folkehøgskule

Nyhende

To elevar ved Fjordane folkehøgskule på Nordfjordeid har testa positivt for covid-19 i løpet av helga, kjem det fram i ei pressemelding. Folkehøgskulen har sett i gong tiltak for å ta vare på elevane som har testa positivt, og i tillegg dei andre elevane og dei tilsette ved skulen.

Tidleg fase

Elevane som har testa positivt er i isolasjon, og nærkontaktar er sett i karantene

– Vi har utbrotet under kontroll med det vi veit i dag, men det er ein tidleg fase og det kan vise seg at fleire er smitta. Vi har tett dialog med kommuneoverlegen som hjelper oss med handteringa av utbrotet, i tillegg til at vi har gode planar for korleis vi skal ta vare på elevar og tilsette ved smitte på skulen, seier rektor Silvia van Hesik Førde.

– Vi gjer alt vi kan for at elevane våre skal ha det så bra som mogleg. Dei har vore kjempeflinke gjennom heile skuleåret, men med så stor smitte i samfunnet er det ikkje uventa at også vi vert råka, seier ho i pressemeldinga.

Normalt

Vidare vil Fjordane folkehøgskulen ha ein normal skulekvardag for elevane som ikkje er i isolasjon og karantene.

Skulen vil halde fram med tiltaka med inndeling i kohortar, avstand, munnbind og god hygiene som vart innført i desember.