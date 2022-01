Får sette opp gjerde på Golvsengane

Nyhende

Søknaden gjeld etablering av gjerde langs kommunal veg på Golvsengane. Gjerdet er tenkt utforma som eit plankegjerde med sokkel av betong. Gjerdet er på det høgste 1,2 meter over vegnivået, og 0,5 meter i frisiktsone ved kryss og avkøyrsle. Total lengde på gjerdet vert om lag 24,6 meter. Reguleringsplanen opnar for at det kan oppførast gjerde i formålsgrensa langs offentleg veg med ei maksimal høgde på 1,2 meter over vegnivået, og 0,5 meter ved kryss og avkøyrsle. Dette er også i tråd med kommunen si vegnorm og Statens vegvesen si handbok.